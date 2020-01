Orari penalizzanti, locali freddi e umidi: gli studenti chiedono interventi in biblioteca e si candidano per la gestione.

Svolta per la biblioteca?

Allungare l’orario di apertura della biblioteca? Si può fare. Parola dei giovani di Bagnolo Mella che si sono detti disponibili a prendere in mano la gestione della biblioteca stessa. Ma oltre all’orario gli studenti chiedono che vengano risolti anche altri problemi: non ci sono infatti solo gli orari penalizzanti, ma anche il wi-fi non funzionante, locali freddi e umidi. In sostanza dunque gli studenti di Bagnolo Mella chiedono interventi in biblioteca e si candidano per la gestione.

