Solidarietà ed esibizioni per il Chim Dai Bang di Capriano: l’associazione sportiva si è messa in gioco per sostenere i suoi atleti.

Chim Dai Bang in pista

Esibizioni e dimostrazioni pratiche accompagnate dal profumo e dal sapore dell’ottimo pane e salamina. Successo per la giornata organizzata dall’Asd Chim Dai Bang volta a raccogliere fondi per finanziare i propri atleti in preparazione del collegiale azzurri e dei Mondiali. La manifestazione è andata in scena all’oratorio, aperta a grandi e bambini. Dopo le prove di lotta a terra nella “gabbia” e la cena in compagnia, a chiudere la serata è stato il gran galà di tutti gli sportivi della realtà caprianese. Un’occasione per stare insieme e far conoscere la disciplina a tutti gli interessati.

