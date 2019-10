Si sposa a “pensando”…. a Matteo Salvini. Stefania Seniga nel giorno più importante della sua vita non ha mancato di ricordare il suo Capitano, che in quel momento si trovava a Roma per la manifestazione nazionale della Lega.

Stefania scrive…

Ci sono giorni che non si possono dimenticare. E, a quanto pare, anche certe persone. E’ il caso di Stefania Seniga che sabato, pur non potendo presenziare al raduno della Lega a Roma, non ha mancato di rivolgere un pensiero al leader del Carroccio Matteo Salvini. L’«impedimento»? Nientemeno che un appuntamento all’altare con il neo marito Riccardo. L’assenza, dunque, di direbbe più che giustificata. Per «rimediare» la sposa ha deciso di inviare al suo «capitano» una foto con papà Gianpaolo e un eloquente cartello: «Con il pensiero a Roma… ma oggi è un giorno importante. Forza Matteo!!!»

e Salvini risponde

Da Bassano bresciano fino a Roma, il messaggio alla fine è arrivato a destinazione e la riposta non è tardata ad arrivare. «Sabato non poteva essere con noi a Roma e allora Stefania mi ha mandato questa foto spettacolare – ha risposto Salvini, postando l’immagine sui social – Grazie di cuore e buona vita!».

