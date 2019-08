Ieri sera si è svolta, presso l’Oratorio Paolo VI di Quinzano, l’ottava “Cena Sotto le Stelle”. Una serata magica, che ha visto coinvolti in modo particolare, anche i più piccoli.

La serata

Una serata nel quale i partecipanti, oltre a gustare i piatti realizzati dai giovani cuochi (vedi nella foto) che si sono messi a disposizione per questo evento, avranno anche la possibilità di poter lanciare in cielo i palloncini luminosi, per ricordare la notte di San Lorenzo che, guarda caso, cade oggi, il giorno 10 agosto.

TORNA ALLA HOME