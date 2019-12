Scambio di giocattoli al Christmas Village di Capriolo come anticipo del vivace villaggio di Natale in programma per la prossima domenica, 22 dicembre, dalle 15 alle 20.

Scambio di giocattoli al Christmas Village

Questo pomeriggio, dalle 14 fin verso le 17, i bambini potranno portare i regali di Santa Lucia o i giocattoli che non usano più per scambiarli con quelli degli altri bambini.

Il baratto avverrà in piazza, proprio di fronte alla biblioteca.

La prossima settimana

Domenica 22 la piazza si animerà ancora di più con tante attività per i bambini e le famiglie: ci saranno elfi, Babbo Natale disponibile per le foto di rito, piccoli gazebo in legno, animazione, ludoteca, baby dance e un piccolo punto ristoro.

A margine ci saranno anche alcuni banchetti delle associazioni capriolesi.

L’appuntamento sarà dalle 15 alle 20.

L’organizzazione

L’organizzazione è a cura del neonato Gruppo Neverland che ha collaborato con il Comune e la pro loco per la realizzazione di questo progetto, il primo di tanti.