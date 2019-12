Sono stati tanti gli eventi in programma per il periodo natalizio ma vari paesi, come Capriolo e Corte Franca hanno pensato anche a Santo Stefano, proponendo musica e intrattenimento.

Musica nella parrocchiale di Capriolo

Il Corpo musicale di Santa Cecilia e la Junior band, in collaborazione con la Orange music academy, propongono anche quest’anno il concerto di Santo Stefano, un momento sempre molto sentito che fa il pienone.

L’evento si svolgerà alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio e vedrà un susseguirsi di musiche e canzoni dedicate al Natale ma non solo. Il concerto sarà diretto dal maestro Giuliano Muratori e presentato da Giorgia Cadei e Dante Ramundo.

Concerto di Santo Stefano a Timoline

Appuntamento alle 16 anche a Corte Franca dove in Auditorium suonerà il Gruppo musicale Don Giulio Marini in collaborazione con gli Amici della Musica di Provaglio d’Iseo. L’evento è organizzato in collaborazione con la proloco di Corte Franca.

