San Paolo si accende con la festa dell’oratorio di Cremezzano: successo per la 29esima edizione del tradizionale evento.

San Paolo in festa

Cinque serate in allegria per animare l’estate. Si riassume così la grande festa che anche quest’anno ha animato Cremezzano, la frazione di San Paolo. Numerosa gente ha affollato l’oratorio, che per il 29esimo hanno ha dato vita alla sua festa. Un evento che si è articolato in quattro giorni: si è cominciato venerdì con la serata spiedo e la presenza dello speaker di Radio Super Mario, mentre sabato è stato il turno di Dl Antonio. Domenica sono andati in scena Dj Domenico e Antonella e ieri sera, infine, la conclusione con la serata dedicata alla specialità della festa: la porchetta. A servire fra i tavoli tantissimi volontari, che come sempre hanno ricordato lo spirito della festa: lo stare insieme, lavorando uniti, per raggiungere l’obiettivo della solidarietà.

TORNA ALLA HOME PAGE