Il maltempo non ha fermato la sedicesima Sagretta del salame cotto e della grepola, che è attualmente in corso a Quinzano d’Oglio in Piazza Garibaldi.

Sagretta del salame cotto e della greppola

La giornata, che ha avuto la conferma di quasi tutti gli espositori che hanno dato disponibilità a partecipare all’evento, è iniziata nella serata di ieri con la commedia, svoltasi al Teatro Parrocchiale quinzanese, “I veri amici” realizzata dalla compagnia teatrale “Del Borgo”, per poi proseguire tutta la giornata odierna con l’apertura degli Stand Enogastronomici e del ristorante con degustazione, e che terminerà fino a questa sera, quando alle 20:00 ci sarà la chiusura della manifestazione.

TORNA ALLA HOME PAGE