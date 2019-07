Sabato arriva “Danza in Villa”: a Chiari artisti di calibro internazionale. L’evento è organizzato da Danza Studio di Sonya Mura con il patrocinio del Comune.

Arriva “Danza in Villa”

L’obiettivo? La divulgazione della cultura specialmente negli aspetti che riguardano la danza e il teatro. E quale miglior occasione del maxi evento in calendario per sabato sera? Uno spettacolo senza precedenti e con artisti conosciuti in tutto il Mondo. Si chiama “Danza in Villa” ed è organizzato da Danza Studio, con il patrocinio del Comune. Nella storica residenza di Villa Mazzotti, dalle 21.30, si esibiranno i ballerini del Teatro La Scala di Milano, la Junior Ballett con Marisa Caprara, Abby Silva Gavezzoli della Parsons Dance Company, KissMonkey Andrea Veneri e Nilde Serpa, Davide Attuati per Moma Studios, Elisa Apostoli di Teatro Muliner e Turbà, i giovani professionisti di Danza Studio di Sonya Mura. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa alla presenza di Sonya Mura, del sindaco Massimo Vizzardi e l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti. Presenti anche gli insegnanti di calibro internazionale.

Ma dietro c’è tutta una storia e settimane di stage in Villa, l’articolo completo sarà sul ChiariWeek in edicola a partire da domani, venerdì 5 luglio.

I biglietti sono in vendita da Danza Studio, in via Silvio Pellico, in Villa Mazzotti il pomeriggio e su www.vivaticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 030.711405 o 339.852356.

