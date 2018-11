A Rudiano, tutti gli agricoltori del paese presenti in piazza capitanati dai membri della Rudiano Motori che facevano da staffetta dirante il corteo in occasione della giornata del Ringraziamento.

Riudiano in piazza per la giornata del Ringraziamento

Giulio Riva affiancato da Sara Oliari, vicesindaco, e da Angelo Brocchetti, consigliere, ha ringraziato i lavoratori per l’impegno e la passione che ci mettono in un lavoro sempre più tartassato da norme e a volte anche dal maltempo. Dopo il doscorso in piazza con i trattori e i doni della terra si son spostati tutti verso la chiesa di “San Martini di Tours” per la messa e la successiva benedizione.

