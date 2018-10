L’anno scorso sono stati oltre 150mila i partecipanti al festival Bergamoscienza, arrivato ormai alla 16esima edizione.

Bergamoscienza, al via il 6 ottobre

Il taglio del nastro è previsto per questo sabato, il 6 ottobre. Il festival proseguirà per 16 giornate, fino al 21 ottobre. Protagonista assoluta la scienza in tutte le sue diverse componenti, affrontata come sempre con un linguaggio accessibile a tutti. Come riporta il GiornalediTreviglio.it. ad inaugurare il festival saranno lo scrittore e sceneggiatore inglese Ian McEwan e il neuroscienziato Ray Dolan.

Le guest star

Attesi anche il premio Nobel Craig Cameron Mello, professore della University of Massachusetts Medical School e Premio Nobel per la Medicina 2006 e l’uomo che ispirò Jurassic Park, ossia Jack Horner, paleontologo statunitense.

