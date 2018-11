Una grande festa

Ringraziamento a Verolavecchia

La tradizione della festa del ringraziamento è ancora molto radicata alle tradizioni a Verolavecchia. Un tuffo nel passato con bambine e bambini in corteo con costumi tipici della vita agreste e innumerevoli mezzi in sfilata.

L’evento che ha preso il via in mattinata con il corteo dalla cascina di via liberazione sino alla chiesa ha dato il via ai festeggiamenti. Numerose le persone in sfilata compresi i rappresentanti locali della Coldiretti, organizzatori dell’evento, i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato e le autorità. All’appuntamento non poteva mancare la festosa banda

Dopo la messa celebrata da don Tiberio Cantaboni, è iniziato un gustoso momento conviviale sempre in cascina, un rinfresco che si è protratto per tutto il giorno, un via vai di gente allegra e di prelibatezze a tavola, all’interno della vecchia stalla.

Un vero successo per il quale gli organizzatori ringraziano di cuore tutti coloro che lo hanno reso possibile.