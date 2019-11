Tutto pronto a Quinzano d’Oglio per vivere un tuffo nel passato e toccare con mano lo spirito alpino sul fronte.

La celebrazione

Una celebrazione che riconferma il grande valore umano delle Penne nere, eroi di ieri e di oggi, mossi dal grande spirito patriottico che li porta ad esserci sempre per il proprio Paese. L’appuntamento è fissato per sabato 9 novembre.

Il programma

Ore 15.00 in piazza IV Novembre l’alzabandiera aprirà il pomeriggio

Ore 15.30 in piazza Aldo Moro il Gruppo rievocatori storici “Battaglione Bassano 62° Compagnia” ricostruira’ la trincee per dare il via alle attività storico-didattiche.

Ore 21 al teatro parrocchiale proiezione ad ingresso gratuito di “Anima Alpina”, il primo film documentario internamente dedicato agli alpini, diventato un cult. Si rivivranno dunque gli anni critici della Grande Guerra visti attraverso lo scambio di lettere tra un giovane alpino e la sua innamorata

Ore 23 l’ammainabandiera chiuderà il sipario

In caso di pioggia la rievocazione storica prenderà vita sotto il portico della biblioteca comunale di piazza Aldo Moro.

