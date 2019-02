Le ospiti dell’Istituto Cremonesini di Pontevico sono state protagoniste di una rappresentazione andata in scena al Teatro comunale

I colori delle emozioni

Più di un centinaio di persone sono intervenute domenica pomeriggio per assistere ad un entusiasmante spettacolo teatrale in cui le ospiti dell’Istituto Cremonesini hanno dato prova delle loro indiscusse capacità di attrici. Guidate da Massimiliano Bozzoni, formatore di teatro sociale, hanno proposto un viaggio attraverso le emozioni quotidiane in cui anche il pubblico si è potuto ritrovare. La rappresentazione si è basata sulla capacità di improvvisazione delle attrici che, nonostante l’emozione, hanno calcato il palcoscenico con passione e competenza regalando un bellissimo pomeriggio al pubblico intervenuto.

