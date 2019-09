“Pontevico: il suo Borgo” è il titolo del libro, scritto da Gianbattista Bertoni, presentato questa sera ad un numeroso pubblico di borgagiari doc.

Non poteva che essere la chiesetta di Ripa d’Oglio il luogo ideale in cui presentare l’ultima fatica letteraria di Bertoni. Il Borgo, le sue strade, i suoi abitanti, la sua storia con tutte le sue sfaccettature sono i protagonisti di questo viaggio nel tempo e nei costumi del più antico nucleo abitativo di Pontevico. Nel corso della serata son intervenuti il sindaco Sandra Azzini, l’assessore alla cultura Lara Ferrari e monsignor Federico Pellegrini che hanno sottolineato la caratteristica che più d’ogni altra contraddistingue il borgo: la capacità di fare comunità ed aprirsi agli altri. “Il mio intento è stato quello di mostrare uno spaccato di storia del quartiere, ma non solo, i veri protagonisti sono i valori delle donne e degli uomini del borgo: onestà, amicizia e bontà d’animo”, ha spiegato Bertoni.

