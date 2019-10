Questo pomeriggio, nelle strette vie del Borgo, si sono svolti gli eventi più attesi della Sagra della Madonna di Ripa d’Oglio.

Sagra di Ripa d’Oglio

La Festa più antica e attesa di Pontevico ha regalato un pomeriggio di grande divertimento per tutto il paese. Il corteo guidato dal Corpo Bandistico A. Vatrini, con gli sbandieratori Terre dei Gonzaga e gli immancabili stendardi delle edizioni precedenti hanno inaugurato il pomeriggio di giochi per i più piccoli con giocoleria e artisti di strada, bancarelle di hobbistica e le immancabili frittelle dolci. “Questa è una festa per tutti”, ha dichiarato Osvaldo Picetti dell’associazione Amici di Ripa d’Oglio.

