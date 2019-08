Week end di festa in oratorio nella frazione pontevichese

Pontevico festa di fine estate a Chiesuola

Da iera sera sono giorni di festa in oratorio a Chiesuola. E’ fine estate ma la vivacità della frazione pontevichese non tramonta. E’ iniziata ieri la festa con l’apertura ufficiale con la messa animata dal coro giovanile e dedicata ai volontari, a cui è seguita la triangolare di calcio in memoria di Andrea Bulgari, scomparso circa dieci anni fa a seguito di un malore, e una avvincente briscolata.

Questa sera invece sfilata di abiti da sposa mentre domani andrà in scena la sfilata trattori d’epoca dalle 14 con battitura del granoturco e degustazione delle “bertoline” di Chiesuola, animazione per i più piccoli, e alle 18 concerto delle “Sabbie Nere”. Cucina sempre aperta e domani sera specialità trippa.

