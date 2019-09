Un pomeriggio entusiasmante al laghetto Girelli

Pontevico con Federcaccia continua la tradizione della pesca

Una domenica di gare di pesca alla trota con la federazione italiana della caccia, sezione di Pontevico. L’evento patrocinato del Comune è dedicato ai ragazzi di età compresa dalla prima elementare alla prima media.

La 12esima giornata di gara di pesca alla trota è l’appuntamento ideale per gli amanti o i curiosi di questo sport che durerà fino alle 18.

Un’occasione per divertirsi e stare in compagnia praticando un’attività sportiva non tradizionale ma di certo affascinante.

Più tardi merenda per tutti e consegna delle medaglie.

