Ponte nel Cielo in Valtellina: quando è aperto e dove parcheggiare

Quando domenica s’è diffusa la notizia che il Ponte nel Cielo in Valtellina, vicino a Morbegno – ovvero il ponte tibetano più alto d’Europa – era stato chiuso ai turisti, s’è scatenato il panico. Perché in effetti sta diventando una vera e propria star, questa attrazione made in Provincia di Sondrio. Niente paura: prima di intraprendere una gita in Val Tartano è importante verificare la disponibilità di posti per accedere all’attrazione. E’ stato pensato un sistema di prevendita biglietti: ora vi spieghiamo come fare.

Ponte nel Cielo in Valtellina

Il sabato e la domenica l’accesso al ponte tibetano più alto d’Europa sarà consentito esclusivamente a chi avrà acquistato il biglietto tramite la prevendita on line.

Per farlo occorre collegarsi al sito www.pontenelcielo.it e cliccare su “acquista biglietto”, da lì è possibile scegliere il numero di biglietti da prenotare nel giorno in cui si intende visitare il ponte, poi metterli ‘Nel carrello’. Dalla sezione Carrello è poi possibile completare l’acquisto tramite pagamento.

Facile facile: i biglietti saranno poi consegnati all’ingresso del ponte.

PER PRENOTARE: www.pontenelcielo.it

Orari e parcheggio

ATTENZIONE: la prenotazione è obbligatoria nei weekend, mentre durante il resto della settimana si potrà acquistare il pass direttamente presentandosi al Ponte nel Cielo.

Gli orari: il Ponte nel Cielo è aperto tutti i giorni dalle 9.30 fino alle 16.30, il sabato rimane aperto fino al tramonto.

Leggi anche: Il tennis torna a rivivere a Barlassina

Come arrivare: raggiungerlo è semplice, dalla Statale 38 arrivando da Milano|Lecco occorre superare Morbegno e seguire quindi le indicazioni per la Val Tartano. Dopo circa 15 minuti in auto dall’imbocco della Provinciale 11 si giunge a Campo Tartano. Lì si trovano i parcheggi e il ponte si raggiunge in pochi minuti a piedi.

Il numero di posteggi è limitato quindi è importante se si pianifica una visita nel week end consultare il sito ufficiale per verificare la disponibilità e quindi prenotare il biglietto.

Un’attrazione spettacolare, “da selfie”

Un’attraversata lunga 234 metri tra Campo Tartano e Frasnino, sospesi all’altezza di 140 metri!

Sì, ma non vorrete mica partire così, senza prima aver “assaggiato” seppur virtualmente qualche scorcio del ponte?

QUI LA VIDEOFOTOGALLERY DA INSTAGRAM CON LE RIPRESE PIU’ SPETTACOLARI!

LEGGI ANCHE:

Tutto pronto per l’inaugurazione del Ponte nel Cielo

Inaugurazione col botto per il Ponte nel Cielo in Val Tartano

Il selfie è d’obbligo sul Ponte nel Cielo

Ponte nel Cielo chiuso ai turisti per motivi di sicurezza