Sabato sera all’oratorio è andata in scena la solidarietà grazie al Brescia Club Poncarale che ha organizzato uno spiedo di beneficenza.

Spiedo Solidale

Un momento di divertimento , ma con il pensiero di fare del bene agli altri. E’ stato questo il tema principale dello spiedo di beneficenza organizzato sabato sera dal Brecia Club Poncarale e svoltosi all’oratorio. Molte persone sono intervenute per gustare un ottimo spiedo e trascorrere una serata di aggregazione e divertimento. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza. Lo spiedo solidale si è dimostrata una bella occasione per trascorre tempo insieme, grandi e piccini, all’insegna dell’attenzione per il prossimo.

