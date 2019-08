La Notte Viva è arrivata alla sesta edizione: musica, intrattenimento, niente è mancato in questa bella serata dedicata alla voglia di stare insieme.

Una grande festa

La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Proloco, con la collaborazione di Avis e Parrocchia ha raggiunto un ottimo successo. Tanti gli intervenuti da tutta la bassa bresciana per godersi una serata diversa dal solito. Tanta musica dal vivo, artisti di strada, balli country e, ciliegina sulla torta, l’irresistibile spettacolo di Nando Timoteo, uno dei comici di spicco di Colorado. “La Notte Viva chiude i festeggiamenti per la fiera di San Rocco, siamo molto contenti del successo raggiunto”, ha sottolineato la presidente della Proloco Mariateresa Morandi. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Mariateresa Vivaldini che ha voluto ricordare l’importanza della sinergia che si è creata tra gli organizzatori come chiave del successo di questa edizione.

