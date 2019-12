Per l’intera giornata piazza Umberto I ha regalato un autentico angolo di magia natalizia grazie all’impegno delle associazioni pavonesi.

I mercatini di Natale

Irrinunciabile una visita ai mercatini di Natale di Pavone: caccia al tesoro per i più piccoli, stand gastronomici, tutte le associazioni del territorio presenti per offrire un’occasione di fare del bene e poi la casa di Babbo Natale, la slitta con le renne e una miriade di elfi saltellanti. La magia del Natale è qui. “Il nostro obiettivo è offrire un bel momento da vivere tutti insieme come comunità”, ha riferito la presidente della Pro loco Mariateresa Morandi.

