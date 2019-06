Il Castello di Padernello si illumina con lo spettacolo Danzando: le ballerine di Scarpette Rosse hanno dato il meglio di se stesse.

Padernello si illumina

Grande successo ieri sera per lo spettacolo Danzando, il saggio di danza realizzato dalle ragazze delle Scarpette Rosse di Borgo San Giacomo. A ospitare l’evento è stata la meravigliosa e suggestiva cornice del Castello di Padernello. Le ballerine, guidate dalle maestre Laura e Elisa Migliorati, si sono cimentate in una raccolta delle coreografie utilizzate nei saggi dalla scuola negli ultimi 15 anni: un momento di grande emozione sia per le protagoniste che per il folto pubblico accorso per applaudire le piccole artiste del ballo.

