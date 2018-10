Ottobre musicale a Rudiano al via con i flauti dell’orchestra Zephyrus all’auditorium delle scuole elementari. Successo per la serata di ieri, venerdì.

Ottobre musicale a Rudiano al via con i flauti

Rudiano apre il primo weekend di ottobre con un concerto di fiati. All’auditorium delle scuole elementari si è esibita l’orchestra di flauti Zephyrus. Primo di altri tre weekend del mese dedicati alla musica, nello specifico al Classicismo, è stato accolto come sempre con entusiasmo e la serata di ieri, venerdì, è stata un successo.

Standing ovation

I musicisti hanno proposto brani più o meno conosciuti ed eseguito virtuosismi che gli han fatto guadagnare una meritatissima standing ovation. Come ormai da anni nel mese di ottobre, questa celebrazione della musica che Rudiano organizza grazie al lavoro dell’associazione culturale Don Mario Vesconi attira sempre musicisti famosi, e per questo l’assessore alla cultura Angelo Brocchetti ha voluto sottolineare “l’importanza di avere associazioni, ma prima di tutto persone, che mettono sempre impegno e buona volontà per il bene della propria comunità”.

Il prossimo appuntamento

L’appuntamento da segnare in agenda è per ogni venerdì di ottobre, a Rudiano.

Il 12 ottobre sul palco saliranno la Schola Cantorum e l’Orchestra d’Archi Sant’Agape, venerdì 19 si esibirà il trio MiLa. Infine, nella giornata conclusiva del 26 ottobre, ci sarà il concerto dell’ensemble Luca Marenzio in collaborazione con il Conservatorio di Brescia.