Questo pomeriggio all’istituto Cossali si è svolta una conferenza dal titolo “La complessa memoria del confine orientale”.

Le foibe

Nella giornata dedicata alla memoria ed alla conoscenza dell foibe, la conferenza, aperta a cittadini e studenti, voluta dal dirigente scolastico Luca Alessandri ha voluto approfondire questo delicato momento storico rimasto occultato per molti anni. Il relatore Eric Gobetti, storico dal lungo curriculum, ha esposto una chiara e lucida ricostruzione dei fatti che hanno portato alle foibe. Forse fin troppo lucida e poco emozionale, a detta di non pochi uditori, tra i quali anche il sindaco di Maclodio Simone Zanetti, che si è detto “sconcertato” dalla ricostruzione troppo poco commemorativa. Le foibe hanno rappresentato per lungo tempo una pagina scura di cui nessuno, governi e storici compresi, hanno voluto parlare, quello che molti si aspettano ora non è solo una ricostruzione storica, ma anche un momento in cui ricordare emozionalmente i numerosi morti. La conferenza è stata animata da un vivace scambio di opinioni che però non ha distratto dal fine ultimo della conferenza: fornire una lettura storica, perché solo attraverso la conoscenza dei fatti e dei meccanismi che hanno innestato queste inaudite violenze si può lavorare perchè non si ripetano.

