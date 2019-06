Orzinuovi in festa con il gruppo Alpini: successo per la quinta edizione della manifestazione firmata dalle Penne nere.

Il gruppo Alpini di Orzinuovi ha dato il via ieri sera, nella sede di via Giotto, alla sua grande festa che conta quest’anno la quinta edizione. Ad aiutare le Penne Nere anche la Cooperativa “La Nuvola”, che ha messo a loro disposizione un gruppo di persone disabili, responsabili del servizio per le tre serate all’insegna dell’allegria, del buon cibo e della compagnia. Si continuerà stasera, con la cena a base di gnocco fritto, mentre domani ci sarà la giornata conclusiva con lo spiedo da asporto di mezzogiorno. Un week end da non perdere.

