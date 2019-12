Orzinuovi celebra lo sport e i suoi atleti: grande successo per la nuova edizione del Natale dello sportivo.

Orzinuovi celebra lo sport e i suoi atleti

Le associazioni sportive di Orzinuovi ieri sera si sono ritrovate nel salone don Pierino dell’oratorio Jolly per celebrare insieme la Festa dello Sportivo. Si è trattato di un momento di condivisione, di fratellanza e di rispetto con tutti quanti, come soltanto lo sport sa fare. La serata è cominciata con la Messa celebrata dal curato don Gabriele Fada: al termine della funzione l’Amministrazione comunale, per mano dell’assessore allo sport Mirko Colossi, ha premiato i gruppi e i personaggi sportivi orceani che si sono distinti nel corso di quest’anno: sono gli Huashan Fughters e il loro atleta Saidi Yahya, campione del mondo di kickboxing, Niccolò Borghesan, Nicolò Pigliese e Silvia Traversari della scuola di arti marziali “Piccolo Lohan”, il Tennis Club Orzinuovi e la sua giocatrice Denise Viviani, campionessa provinciale quarta categoria 2019, Tennis da Tavolo Coniolo e i suoi giocatori Mattia Sandrini e Marcella Zucchi, la Social School per l’importante attività svolta con la squadra “Il Volo dei Chubawamba”, la Copperativa Oasi, il campione europeo di handbike Giannino Piazza, River Basket – Sghangherati, la Pallacanestro Orzinuovi e la campionessa del mondo do MMA 52 kg Adriana Fusini.

Il Comune inoltre ha voluto premiare Martino Venturini, che ha guidato per 28 anni l’Orceana Calcio.

