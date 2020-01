Offlaga ha aderito al progetto “Nati per leggere”.

Nati per leggere

L’assessorato all’Istruzione pubblica del Comune di Offlaga, attraverso il sistema bibliotecario della Bassa bresciana centrale, ha aderito al progetto “Nati per leggere”.

Si tratta di un programma a livello nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e promosso dall’«associazione culturale pediatri», dall’«associazione italiana biblioteche» e dal «centro per la salute del bambino».

Come lo scorso anno, questa mattina, è stata scelta la sala del consiglio di Offlaga per la consegna di un libro per la prima infanzia, a ogni nato nello scorso anno.

