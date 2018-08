Tutto pronto a Montichiari per la celebrazione della festa di S. Rocco alle “4 Vie”, quartiere storico della città, di fronte alla piazzetta della biblioteca comunale Treccani degli Alfieri. L’evento sarà l’occasione per ricordare Vigilio Belletti, fondatore e per anni animatore dell’evento, scomparso quasi un anno fa all’età di 89 anni.

L’appuntamento è fissato alle 20

L’appuntamento è fissato per oggi giovedì 16 agosto alle ore 20,00. La piccola festa inizierà con la celebrazione del S. Rosario e seguirà con alcuni ricordi e un conviviale rinfresco. San Rocco, la cui immagine venne impressa sulla parete dell’edificio posto proprio in prossimità del bivio delle Quattro Vie, è ricordato e celebrato come protettore dalla terribile pestilenza che colpì la città di Montichiari nel 1511.