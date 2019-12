E’ stata consegnata questa mattina in sala consiliare a Montichiari la 22esima borsa di studio Francesco Rodella, riconoscimento volto a erogare fondi per la ricerca scientifica fornendo a medici e biologi strumenti e opportunità di crescita.

Un premio per la ricerca

La cerimonia di consegna è andata in scena stamattina. A ricevere la borsa di studio dalle mani del sindaco Marco Togni e del dottor Antonio Rodella è stato il dottor Simone Paghera, tecnico di laboratorio e ricercatore al Centro di Ricerca Emato-oncologica AIL (CREA) degli Spedali Civili di Brescia. Paghera, classe 1993, residente a Brescia, ha vinto la borsa di studio presentando un progetto intitolato “Ruolo dell’immunosenescenza nella terapia con farmaci che modificano la storia naturale della sclerosi multipla”.

Presenti in Sala consiliare numerose autorità (civili, militari e religiose), numerosi cittadini e alcuni studenti dell’Istituto Don Milani a cui si è rivolto in particolare Gabriele Calciolari coordinatore della mattina citando i versi di na canzone di Bob Dylan che invitano a tenere aperte le finestre della speranza anche in mezzo alle difficoltà.

