Monkey Club Villafranca, l’avventura è cominciata sotto il segno di una buona stella! Il music club in località Parà 3, infatti, dallo scorso 7 giugno è in piena attività.

Monkey Club Villafranca, «Grazie a tutti»

L’inaugurazione del 7 giugno, arrivata al termine di un originale battage pubblicitario che ha avuto un simpatico macaco per protagonista, ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Dalle ore 20 tutta la miglior Villafranca ha fatto visita alla nuova location dove, accanto a uno sfizioso apericena, a farla da padrona è stata la musica commerciale. «Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto accoglierci con il proprio forte abbraccio – spiegano i responsabili – E’ stata una serata stupenda alla quale speriamo possano presto aggiungersene altre».

Divertimento fino a tarda notte

La serata, accompagnata da un dj set da applausi, si è protratta fino a tardi. Il divertimento, come attestato dalle immagini disponibili, non è certo mancato e, anzi, sono molto numerosi i presenti che hanno preannunciato la propria presenza anche per i prossimi appuntamenti.

Grande successo anche per la serata latino-americana

Come già per quella di venerdì 7, anche l’inaugurazione della serata con musica latino-americana di martedì 11 ha fatto registrare indici di gradimento molto elevati. La stella del Monkey Club ha cominciato subito a brillare e si propone fin da ora come il faro dell’estate, per quanto riguarda la vita notturna nel veronese.

Al Monkey Club Villafranca un’estate da leoni

A poco più di una settimana dall’inaugurazione, la eco della nuova apertura si è ormai diffusa in tutto il territorio. Questo ha fatto sì che anche negli eventi seguenti l’affluenza di pubblico sia stata molto sostenuta. La ricetta è sempre la stessa, music club, cocktail e sfizioserie. Il Monkey Club è un locale versatile, dove si può trascorrere in piacevole compagnia un aperitivo o una cena accompagnata da dj set o live music. Inoltre, è anche un circolo dedicato agli amanti della musica in ogni sua sfaccettatura. La tessera per accedervi può essere richiesta al numero 351.5640114, oppure via mail a info@clubmonkey.it.

Per restare aggiornati

Per essere sempre al corrente degli eventi che il Monkey Club Villafranca propone basta mettere un like alla pagina Facebook. Nelle serate di venerdì con musica commerciale e martedì con il latino americano, la stella del divertimento è ancora più brillante!