Questa mattina, nel campo Mella, si sta svolgendo l’ottava edizione della Gara di Aratura all’antica con una ventina di partecipanti da tutta la provincia.

Gara di Aratura all’antica

La gara di Aratura all’antica è stata organizzata dal gruppo Amici del Museo di Milzano in collaborazione con l’associazione Gruppo Aratori del Grande Fiume ed è valida come quinta gara del Campionato nazionale. Attenzione e prontezza di riflessi sono le caratteristiche che deve avere un buon aratore per imporsi nella competizione. Tra i partecipanti tanti giovani che sono affascinati dalla tradizione agricola. “Questa iniziativa ha l’obiettivo di mostrare una tecnica ormai scomparsa, ma ancora di grande impatto ed interesse”, ha spiegato il presidente del gruppo Amici del Museo Lucio Bulgari.

