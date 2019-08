Questa sera l’oratorio è stato teatro di un bellissimo spettacolo che ha saputo intrattenere, stupire e divertire il numeroso pubblico intervenuto.

La finale

Milsá go tálent, organizzato da Gruppo Amici di Milzano e Proloco, con il patrocinio del Comune, ha finalmente avuto la sua finale. Dieci artisti, presentati da Manuel Paletti, si sono sfidati tra canti e balli, entusiasmano il pubblico che ha fatto sentire tutto il suo calore. La giuria composta da Luigi Bassi, Barbara Bertocchi, Stefano Pietta, Gaia Massetti, uniti al pubblico hanno avuto il difficile compito di votare il vincitore. A trionfare sono state Francesca Schioppetto e Vittoria Fusi, seguite da Matteo Faustini e Nicole Manenti, premio della critica a Vanessa De Tora. Non sono mancati i saluti dell’Ammistrazione. “Milsá go tálent è uno spettacolo che ogni anno migliora e regala molte emozioni, grazie a tutti”, così è intervenuto il vicesindaco Gianbattista Bulgari.

