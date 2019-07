Ancora una settima prima dell’attesissima finale di Milsà go tàlent, dove dieci concorrenti si sfideranno a suon di canti e balli.

Rinviato di una settimana

Milsà go tàlent sarà rinviato a sabato 3 agosto, la conferma sarà data a metà della settimana prossima dagli organizzatori. “Purtroppo non c’è stato niente da fare, il rischio di temporali è troppo alto”, ha confermato l’organizzatore Manuel Paletti. Il talent show, giunto alla sua sesta edizione, organizzato da Gruppo Amici di Milzano, Pro Loco e Comune, vedrà sfidarsi dieci concorrenti: Victoria A. Gamba, Nicol Manenti, Francesca Schioppetto e Vittoria Fusi, Mariachiara Stabilini, Texans Country Dance, Silvano Maccagnola, Vanessa De Tora, Matteo Faustini, Alison Udeschini e Andrea Bortolotto. Non resta che attendere ancora una settimana per sapere chi sarà il vincitore della sesta edizione del famoso talent.

