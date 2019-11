Microeditoria: un’edizione da sogno con 10.000 visitatori. Si è appena conclusa la diciassettesima edizione della Rassegna ospitata in Villa Mazzotti a Chiari.

Microeditoria da sogno

Si è chiusa oggi a Chiari la 17esima edizione della Rassegna della Microeditoria. Promossa dall’associazione culturale L’Impronta, in collaborazione con il Comune di Chiari e il Comune di Orzinuovi, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Consigliera di Parità della Provincia di Brescia, con il sostegno di circuito Claps e Ministero dei beni Culturali, con la partecipazione di Philosophy for Children, Rinascimento Culturale e Movimento Nonviolento. Incontri e laboratori da tutto esaurito, dalla filosofia ai Mestieri del Libro, 80 microeditori presenti nella splendida cornice di Villa Mazzotti, 10.000 visitatori, un punto prestito bibliotecario, novità di quest’anno, che ha avvicinato sempre di più giovani e non alla lettura, sono solo alcuni degli elementi che hanno reso ancora una volta la Microeditoria un evento speciale.

Evento per tutti i gusti

Una Microeditoria per tutti i gusti: poesia, storia locale, sport, educazione, infanzia e cultura digitale sono solo alcuni dei temi affrontati negli oltre 100 incontri con gli autori organizzati nei tre giorni di festival, perché “Se possiamo sognarlo possiamo farlo” come recita lo slogan della manifestazione di quest’anno dedicata ai 50 anni dello sbarco sulla Luna.

“La forza della Microeditoria oggi e sempre è permettere a tutti di vivere un’esperienza unica tra i libri di bellezza in primis, grazie al contesto architettonico ed estetico della signorile Villa Mazzotti, ma anche di relazione, con chi i libri li produce sul serio, quegli editori che vengono a Chiari non solo per presentare il proprio catalogo, ma anche per costruire rapporti. Compito della Microeditoria è fare rete e dare degli stimoli che, almeno questo speriamo, daranno origine a dei percorsi culturali”, ha spiegato Daniela Mena, direttore artistico del festival.

La seconda giornata

La giornata si è aperta con l’omaggio a Aldo Capitini. Poco dopo pranzo è stato anche ricordato Lawrence Ferlinghetti, in occasione del suo 100esimo compleanno, fondatore della Beat Generation e clarense d’origine. Successo anche per l’appuntamento di cultura digitale “Rete femminile, plurale. Le donne nella rete tra protagonismo e discriminazione” con Nadia Busato, Annarita Briganti e Anna Giunchi. Alle 15, protagonista nel tendone, Claudia Pinelli. Spazio poi a Carlo Gabardini che con la solita simpatia che lo contraddistingue ha presentato il suo “Churchill: il vizio della democrazia”. Paolo Handel ha invece spiegato che “La giovinezza è sopravvalutata”, mentre il presidente Paolo Festa ha intervistato la Briganti che ha scritto un libro in occasione del decimo anniversario della grande Alda Merini. La conclusione della rassegna è stata invece affidata a Moni Ovadia e il suo “Canto di un ebreo errante”.

Chiari super coinvolta e 10 anni di premio

Sempre più coinvolta nella manifestazione la città di Chiari: non solo cornice dell’evento, ma promotrice di incontri e appuntamenti con autori e artisti, visite guidate e mostre. Quest’anno è stata davvero forte la collaborazione con l’Amministrazione comunale e in particolare con l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti. “Tra i protagonisti dell’edizione 2019 le scuole, studenti di tutte le età in Villa per i laboratori di filosofia, dizione e il Forum dei Cittadini promosso dall’Unione Europea e quest’anno dedicato all’ambiente”, ha commentato Paolo Festa, presidente dell’Associazione l’Impronta.

Compie dieci anni il Premio Microeditoria di Qualità promosso dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano. A scegliere i vincitori una giuria popolare, composta dagli utenti delle biblioteche e una giuria “ristretta” e qualificata composta da lettori “esperti” e addetti ai lavori. I vincitori dell’edizione 2019 divisi per categoria sono:

Sezione BAMBINI – Babalibri Sono il quinto Junge Norman, Jandl Ernst

Sezione RAGAZZI – Uovonero Una per i Murphy Mullaly Hunt Lynda

Sezione SAGGISTICA – Fondazione Dolci Gabriele Saleri AA.VV.

Sezione NARRATIVA

Premio – Leone Editore Ricorda il tuo nome Valentini Nicola

Premio Giovani sezione Narrativa – Carmignani editrice Tornate indietro appena potete Barontini Fabrizio

Premio Cogeme – Golem edizioni Mario Soldati il primo "gourmet" nell’epoca dei media di Mercedes Costa

Menzione speciale alla brescianità – presentARTsì Poi scese la notte Susara Carlo, Perini Morando, Scalvini Damiano.

Appuntamento a Orzinuovi

La Microeditoria dà ora appuntamento il 24 novembre alla Rocca di Orzinuovi per la rassegna dedicata al fumetto. Un’occasione unica per scoprire il mondo del fumetto indipendente con collettivi artistici, illustratori e riviste sperimentali. Ospite d’eccezione dell’edizione di quest’anno il cartoonist più famoso, nonché il padre dell’animazione italiana, Bruno Bozzetto atteso ad Orzinuovi alle ore 18 insieme al disegnatore Grégory Panaccione. Molta attesa anche per la presentazione del fumetto dedicato al Divin Codino, ossia Roberto Baggio, con lo sceneggiatore Mattia Ferri e il disegnatore Nicolò Belardi. Il programma completo su: www.festivaltralenuvole.it.

