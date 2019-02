Arte, artigianato, agricoltura: ecco i pilastri su cui si fonda il progetto di recupero e rinascita dell’antico borgo di Meano

Amici del borgo

Giovedì sera, nei locali dell’associazione Asilo dei creativi, a Meano, è stato presentato il progetto “Amico del borgo”. L’iniziativa ha lo scopo di cercare sostenitori per i progetti futuri dell’associazione. In molti hanno partecipato alla serata dove i relatori Francesco Fontana, Fabio Sanzeni e Giovanni Benzoni hanno illustrato la storia dell’associazione, le attività svolte ed i progetti in corso. Ogni informazione su come diventare “amico del borgo” si può trovare sul sito www.meanoborgodeicreativi.it e sulla relativa pagina facebook.

