Manerbio si accende con la magica “Notte delle fiabe”: successo per la manifestazione andata in scena ieri sera nel centro della città.

La magica “Notte delle fiabe”

Una serata di musica e spettacolo che ha riunito cittadini, commercianti e associazioni per dimostrare che la magia della favole non esiste solo nei libri. Pirati, principesse, streghe e animali fantastici hanno preso vita in occasione della “Notte delle fiabe”, che ieri sera ha animato il centro storico della città. Tema della serata la fiaba de “I musicanti di Brema”: muniti di tamburi, pentole e altri strumenti improvvisati, grandi e piccini si sono riversati nelle strade in un lungo e allegro corteo, fino allo show finale. E non solo: spettacoli di danza, esibizioni cinofile e sportive, stand gastronomici a bancarelle hanno fatto da corollario a una serata davvero da favola.

TORNA ALLA HOME PAGE