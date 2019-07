Inaugurata questa sera all’area delle feste al Palatenda, la tradizionale festa degli Alpini sezione di Manerbio che regalerà tre serate di divertimento.

La festa degli Alpini

Come sempre gli Alpini non deludono. Un’area perfettamente attrezzata: buona cucina, area gioco per i bambini, sicurezza e, l’ ingrediente principale, tanta allegria. Tutto con un nobile scopo: raccogliere fondi per la scuola Nikolajewka di Brescia e per alcune realtà bisognose del territorio. “Vorrei ringraziare tutti i volontari, l’associazione La domenica diversa, i Volontari del verde e l’Amministrazione comunale”, ha dichiarato il capogruppo degli Alpini, sezione di Manerbio Gabrio Scartapacchi.

