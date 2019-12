A San Paolo sono andati in scena i mercatini di Natale.

“Mama che bei” di nome e di fatto. I mercatini di Natale a San Paolo hanno avuto veramente un grandissimo successo. L’evento, che per diversi mesi è stato in forse, è stato organizzato dal Comune in collaborazione con i commercianti e le associazioni. “C’è stata una valanga di persone che ci ha aiutato, ma proprio perché volevano valorizzare il proprio Comune – le parole del sindaco, Giancarla Zernini – Nonostante c’era il rischio di un flop abbiamo deciso di metterci in gioco e per fortuna i risultati ci hanno dato ragione. Ringrazio tutte le associazioni, i commercianti e i volontari perché sono stati determinanti per “salvare” questo evento”.

