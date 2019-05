La letteratura per la prima infanzia è al centro della 5° edizione dell’Abi Book festival in corso fino all’8 giugno a Brescia.

Letteratura per bimbi ma anche per tutti, Abi Book in campo

“La forza dell’ associazionismo” è stato il tema della giornata odierna , che ha visto come protagonisti anche due concittadini della bassa bresciana: Mattia Zacco e Simone Mor. «Abbattuti non si aiuta nessuno, proviamo così a dare una mano agli altri», le toccanti e commoventi parole di Zacco, presidente dell’associazione “l’arcobaleno di Nicole”, che ha presentato l’omonimo libro scritto successivamente alla morte prematura della figlia. È stata poi la volta di Simone Ter che ha raccontato il progetto “Alambicco”, un portale con un obiettivo importante: «distillare esperienze di disabilità» per creare una rete di sostegno.

