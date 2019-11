L’associazione Famiglie e Solidarietà di San Paolo continua a far del bene in Romania.

Da San Paolo alla Romania

Da quasi venti anni portano avanti importanti progetti in Romania.

L’associazione Famiglie e Solidarietà anche quest’anno ha lasciato il segno nel cuore di tante famiglie rumene: si è concluso infatti il viaggio che ogni anno l’associazione organizza in occasione delle borse di studio. In 25 sono partiti dall’Italia e fra loro anche la rappresentanza di altre associazioni con cui collaborano ovvero l’associazione Chiese dell’Est, anch’essa di San Paolo, e l’associazione Arcobaleno di Firenze. “Questo viaggio ogni anno ci coinvolge profondamente – ha detto il presidente dell’associazione Famiglie e Solidarietà Alberto Pasini – I cinque progetti che seguiamo da tanti anni si sono radicati nel nostro cuore e di tanti amici che ci accompagnano”. E i cinque progetti che l’associazione segue riguardano Casa Margherita, il primo progetto che è partito e riguarda bambini abbandonati, così come Casa San Giuseppe che conta ben 152 bambini, seguiti con amorevolezza esemplare da 12 suore e 7 inservienti. Poi ci sono la scuola materna Mina Martani, la Casa di Suor Gioia che ospita bambine e ragazze e poi c’è il progetto legato alle borse di studio, donate proprio dall’associazione attraverso i sostenitori e i benefattori in Italia.

