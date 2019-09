Sono stati presentati oggi nel tardo pomeriggio in sala consiliare

Laboratori teatrali per bambini e ragazzi a Flero

Presentati ai genitori, ai bambini e agli adolescenti i laboratori di teatro giunti alla loro quinta edizione, voluti e sostenuti dal Comune di Flero.

Presenti all’incontro noti registi e attori nel campo teatrale, in sala civica a Flero, ospitati dall’assessore Elena Franceschini, che fu l’ideatrice dal 2016 della messa in campo di queste e altre iniziative.

Un programma davvero interessante quello proposto per i piccoli (Camminando sulle orme degli antichi popoli, condotto dall’attrice Anna Teotti in collaborazione con Walter Forzani) e per i giovani (Chance condotto sempre dalla Teotti e da Roberto Capo e Sergio Mascherpa), dove il focus si soffermerà sul far entrare ciascuno di loro in sinergia con il gruppo che si andrà a creare, così da poter esprimere al meglio le peculiarità di ciascuno e far emergere la forza dell’insieme.

Trenta incontri a partire da ottobre e spettacolo finale a primavera inoltrata 2020, porteranno i partecipanti alla scoperta di sé stessi e a costruire rapporti con altri appassionati di teatro, con docenti di alto livello.

Iscrizioni fino al 28 settembre. Per maggiori informazioni 030-302696 oppure 388-7320449