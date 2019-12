Un nuovo successo per nEUlakes, la rete dei laghi europei che si è aggiudicata il settimo finanziamento su bandi europei.

Un nuovo successo

Il progetto si chiama “EUbyLakes” e si è classificato fra i 18 progetti prescelti in tutta Europa su 128 presentati nel programma “Europe for Citizens”, con un finanziamento di 141 mila euro. Il programma si svilupperà da marzo del 2020 a gennaio del 2022 attraverso sette moduli che prevedono incontri con studenti e cittadini dei centri coinvolti riguardanti idee e strumenti per sviluppare il turismo e la cultura sui laghi europei. In particolare l’iniziativa si inserisce nel quadro dei Summer CEmp europei trasformandoli in una sorta di Università Open air dedicata ai temi dell’integrazione europea e del suo sviluppo.

Laghi d’eccellenza

Sei i partner coinvolti: il lago d’Iseo (attraverso l’Associazione Visit Lake Iseo), il Lago Santillana (Spagna), il lago Kerkini (Grecia), il lago di Aiguebelette (Francia), il lago Saimaa (Finlandia) ed il lago di Alqueva (Portogallo), con il comune di Reguengos de Monsaraz che è capofila del progetto. “EubyLakes” è il settimo bando vinto dalla rete “nEUlakes”, nata nel 2012 su iniziativa del Comune di Iseo, e che recentemente si è trasformata in GECT (Gruppo di coesione territoriale europeo) ed in Associazione europea, presieduta da Riccardo Venchiarutti, presidente di Visit Lake Iseo e con sede a Bruxelles. I progetti europei sono stati assegnati nei programmi Europe for Citizens, Erasmus e Cosme, per un totale di oltre un milione di euro. Si comincerà a maggio del 2020 sul lago di Alqueva, l’evento che riguarda il lago d’Iseo è previsto nel maggio del 2021.

