La processione mariana a Trenzano in parata lunedì sera

La processione mariana a Trenzano

Lunedì 7 ottobre si è tenuta per le vie del centro di Trenzano la solenne processione mariana per il mese dedicato alla Vergine del rosario. In centinaia i fedeli che con le candele in mano hanno sfilato come da tradizione per via Roma, via Vittorio Emanuele, Via San Gottardo, piazza IV Novembre, via Filzi per poi tornare in preghiera verso la parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La celebrazione

Prima della processione e dell’uscita in corteo della statua venerata, alle 20.30, in chiesa si è tenuta la santa messa. Diverse sul tragitto le case che hanno voluto rendere omaggio alla statua della Madonna con lumini, luci, decorazioni e icone.

Ottobre mese mariano

La devozione del mese di ottobre in favore della Beata Vergine Maria del Rosario è da attribuirsi ad un frate domenicano di origini spagnole, che due secoli fa, negli anni Ottanta dell’800, si fece promotore di tale devozione, passata poi in Francia e in Italia, anche grazie al supporto di papa Leone XIII, al secolo Gioacchino Pecci.