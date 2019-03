La Pro Loco di Manerbio ci riprova. Presto la presentazione ufficiale della nuova associazione di promozione del territorio.

La Pro Loco di Manerbio ci riprova

La città si sta muovendo. L’obiettivo? Fondare una nuova Pro Loco. Un spinta che viene dal basso, dalla volontà di un gruppo di cittadini che si sono fatti collettori di un bisogno: quello di promuovere un territorio ricco di realtà commerciali, di associazioni e di possibilità, di rilanciare una città che piano piano si sta spegnendo al grido di «Vivi Manerbio». Di fondare il sodalizio si era già parlato qualche anno fa: un tentativo che purtroppo non era andato a buon fine, ma che non ha scoraggiato il nuovo Comitato promotore a mettersi in gioco un’altra volta.

