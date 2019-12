Un sabato dalle grandi soddisfazioni quello di oggi che ha saputo saziare le menti affamate di cultura e i palati più raffinati

La polenta al centro dell’attenzione a Flero

Non poteva non esser celebrata a Flero la regina della cucina lombarda, la polenta è tornata oggi protagonista in un evento di valenza regionale firmato Pro Loco.

L’appuntamento in Villa Grasseni ha presentato la polenta nella sua completezza, trattando semi, farine, ricette e rituali.

Alla presenza del sindaco Pietro Alberti si è svolto un incontro curioso che la Regione Lombardia ha voluto organizzare attraverso la maestria di Pro Loco e associazioni che a livello regionale da anni si mettono in gioco a favore di questo importante piatto.

Otto i Comuni lombardi scelti, a seguito della presentazione di un progetto finanziato dall’Archivio di etnografia e storia sociale della Regione: Flero è stato tra questi, sostenuto anche dal comitato regionale delle Pro Loco della Lombardia e dall’Unpli.

A coinvolgere al meglio i partecipanti la cultura condivisa della professoressa Emanuela Timelli, che con la sua preparazione inerente la storia locale e del territorio, ha saputo offrire a pubblico ed appassionati una serie di curiose nozioni legate alla polenta.

Dopo aver conosciuto questa pietanza nella nostra storia i partecipanti hanno avuto l’occasione di inebriare anche le proprie papille gustative con l’assaggio delle tradizionali e più apprezzate ricette di polenta

