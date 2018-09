Un centro affollato con una predominanza di bambini con un cappuccetto rosso in testa, nel rispetto della fiaba scelta come tema: è stata così la Notte delle fiabe 2018

La fiaba di Cappuccetto rosso

L’edizione 2018 della manifestazione organizzata dal Comune e con il supporto di associazioni e gruppi sportivi, ha visto riversare in centro decine di bambini con un cappello rosso in testa. E sì perché il tema, o meglio la fiaba scelta quest’anno era quella di Cappuccetto rosso e così sono stati in tanti i piccoli a vestirsi a tema