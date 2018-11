La festa del ringraziamento approda a Manerbio. Il paese ha festeggiato la prima ricorrenza accanto agli agricoltori e alla Coldiretti.

Questa mattina a Manerbio si è svolta la prima festa del ringraziamento con benedizione dei mezzi agricoli da parte del parroco don Alessandro Tuccinardi. Alla messa e alla sfilata dei trattori era presente anche il vicesindaco, in rappresentanza dell’amministrazione ma anche come agricoltore). “Questa festa è preziosa perchè permette di avvicinare la popolazione al mondo agricolo, ricordando a tutti che non siamo solo produttori di materia prima ma di cibo, quello che ogni giorno ci accompagna sulle nostre tavole”, ha commentato Mattia Preti, organizzatore e rappresentante locale della Coldiretti.

