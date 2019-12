La Dofarm di Chiari spegne 40 candeline: anche il sindaco Massimo Vizzardi e l’assessore Domenico Codoni si sono congratulati con l’attività economica.

La Dofarm spegne 40 candeline

Festeggiare l’anniversario di un negozio significa celebrare un traguardo veramente importante per un’impresa ed è per questo motivo che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto d’essere presente questo pomeriggio, sabato 21 dicembre, al negozio Dofarm di via 26 Aprile 60 per premiare il risultato raggiunto con un attestato di riconoscimento. La festa del 40° “compleanno” del negozio non è solo una soddisfazione lavorativa, ma è il simbolo della solidità delle famiglie Donghi e Belotti che da tanti anni si occupano di ortopedia e sanitaria. Un messaggio importante di radicamento, fiducia e riconoscenza verso la città che ha dato loro i natali.

Professionalità e familiarità

Un bellissimo esempio di impresa famigliare con un approccio manageriale dove competenze diverse si sono unite e collaborano da molti anni per offrire articoli che diano benessere alle persone. La loro professionalità rappresenta una rassicurazione per tutti i clienti e per questo motivo numerosi ospiti si sono goduti l’evento vicini ai titolari e collaboratori del negozio. In queste occasioni è piacevole ricordare il 21 Dicembre 1979 quando tutto è iniziato e la società Dofarm s.r.l. ha voluto in questo modo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno scelto la loro competenza in materia ed hanno accordato loro fiducia per la scelta di numerosi prodotti sanitari. Anche il sindaco Massimo Vizzardi e l’assessore Domenico Codoni hanno espresso soddisfazione per un’impresa che ha saputo trasformarsi negli anni diventando un’altra attività economica protagonista vera del centro storico. Un punto di riferimento del settore per i cittadini clarensi e per i paesi limitrofi.

