Itinerari d’autunno: a Palazzo della musica trionfa il Jazz con Angelo Peli Quartet. Appuntamento a martedì 16 ottobre ale 20.30 a Travagliato.

Martedì 16 ottobre, al Palazzo della Musica in via IV Novembre a Travagliato, si terrà il secondo appuntamento di “Itinerari d’Autunno: le Vie della Musica”, la rassegna dedicata all’Arte ed alla Cultura organizzata dal Corpo Bandistico Santa Cecilia di Travagliato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

“Cole Porter Songbook” è il viaggio scelto da Angelo Peli per guidare il pubblico attraverso un percorso monografico dedicato ad un autore dall’inesauribile vena creativa che ha saputo coniugare melodie indimenticabili e armonie raffinate a testi e forme musicali del tutto inusuali. Canzoni, quelle di Porter, che grazie alla loro cantabilità sono state la spensierata colonna sonora di molte generazioni del secolo scorso, songs dall’elevata qualità musicale tanto da imporsi di diritto nel repertorio di interpreti e jazzisti di tutto il mondo.

Angelo Peli Quartet

Angelo Peli, sassofonista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Giorgio Albertazzi, Giorgio Gaslini, Tiziana Ghiglioni e Sandro Gibellini, è un musicista dal sound distintivo, capace di dar vita a quadri sonori ricchi di sfumature policrome grazie ad una scelta attenta e ricercata degli arrangiamenti, delle sonorità e di personali sviluppi improvvisativi.

A completare l’Angelo Peli Quartet saranno la chitarra di Francesco Baiguera, talento emergente del panorama della chitarra jazz, il contrabbasso di Mauro Sereno e la batteria di Valerio Abeni, musicista raffinato con all’attivo collaborazioni con artisti internazionali come Sal Nistico, Jimmy Owens, e Mal Waldron.

La serata di martedì sarà dedicata in ricordo di Alessando Maculotti, giovane travagliatese appassionato di jazz, scomparso prematuramente l’8 ottobre del 2015. L’inizio del concerto è previsto per le ore 20.30 con ingresso libero sino ad esaurimento

posti. Per informazioni travagliatomusica@gmail.com.